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Каземиро из «Реала Мадрид» соберёт бразильский состав по CS:GO

Каземиро из «Реала Мадрид» соберёт бразильский состав по CS:GO
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Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Каземиро соберёт новый киберспортивный состав по CS:GO. Об этом сообщает Rushbmedia. В состав должны войти только бразильские игроки.

По данным издания, в команде окажутся:

  • Лукас steel Лопес
  • Лукас honda Кано
  • Ян yepz Педретти
  • Лукас nqz Соарес
  • Артур f4stzin Шмитт

Игроки будут выступать под тегом организации Case Esport, которую Каземиро основал осенью 2020 года. О новых составах в других дисциплинах пока не сообщается.

Первое время после основания команда выступала другим составом на европейской сцене CS:GO, однако не смогла пройти отборочные. Так что решение создать бразильский состав означает в том числе участие в квалификациях Южной Америки, где будет гораздо проще пробиться на крупные соревнования.

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