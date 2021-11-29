Каземиро из «Реала Мадрид» соберёт бразильский состав по CS:GO

Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Каземиро соберёт новый киберспортивный состав по CS:GO. Об этом сообщает Rushbmedia. В состав должны войти только бразильские игроки.

По данным издания, в команде окажутся:

Лукас steel Лопес

Лукас honda Кано

Ян yepz Педретти

Лукас nqz Соарес

Артур f4stzin Шмитт

Игроки будут выступать под тегом организации Case Esport, которую Каземиро основал осенью 2020 года. О новых составах в других дисциплинах пока не сообщается.

Первое время после основания команда выступала другим составом на европейской сцене CS:GO, однако не смогла пройти отборочные. Так что решение создать бразильский состав означает в том числе участие в квалификациях Южной Америки, где будет гораздо проще пробиться на крупные соревнования.