В пиратском экшене Sea of Thieves скоро стартует пятый сезон

Rare анонсировала выход пятого сезона пиратского экшена Sea of Thieves. Пока без деталей, однако фанатов точно ждут новые задания, предметы, персонажи и открытия.

Пятый сезон стартует уже 2 декабря — всего через 3 дня после окончания события «Пир изобилия». Доступ к нему будет предоставляться полностью бесплатно.

Что именно появится в новом сезоне, пока неизвестно. Однако какие-то прогнозы можно сделать по прошлому сезону: тогда разработчики добавили новые события, награды, раздали Twitch Drops и ввели новые товары в пиратской лавке.

Ранее авторы отчитались о рекордах игры. По их словам, в Sea of Thieves сыграло более 25 млн человек. Точные цифры владельцев игры и подписчиков сервиса Xbox Game Pass разработчики не сообщили.