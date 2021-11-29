В пиратском экшене Sea of Thieves скоро стартует пятый сезон
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Rare анонсировала выход пятого сезона пиратского экшена Sea of Thieves. Пока без деталей, однако фанатов точно ждут новые задания, предметы, персонажи и открытия.
Пятый сезон стартует уже 2 декабря — всего через 3 дня после окончания события «Пир изобилия». Доступ к нему будет предоставляться полностью бесплатно.
Что именно появится в новом сезоне, пока неизвестно. Однако какие-то прогнозы можно сделать по прошлому сезону: тогда разработчики добавили новые события, награды, раздали Twitch Drops и ввели новые товары в пиратской лавке.
Ранее авторы отчитались о рекордах игры. По их словам, в Sea of Thieves сыграло более 25 млн человек. Точные цифры владельцев игры и подписчиков сервиса Xbox Game Pass разработчики не сообщили.
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