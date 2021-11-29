Для Battlefield 2042 на консолях требуют поддержку клавиатуры и мыши

Во многих современных шутерах на консолях есть поддержка клавиатуры и мыши… кроме Battlefield 2042. Несмотря на то что игра поддерживает кроссплатформенность, её авторы пока не добавили возможность игрокам на консолях играть с «клавомыши».
На эту тему даже создали петицию, и её подписали уже больше 10 тыс. человек. Цель — привлечь внимание DICE, чтобы в шутере на консолях наконец появилась поддержка клавиатуры и мыши. Автор обращения воззвал к разработчикам.
Я считаю, что с переходом к кроссплатформенности в Battlefield 2042 у нас должен быть выбор периферийных устройств. С уважением прошу вас рассмотреть возможность включения поддержки клавиатуры и мыши на консолях как можно скорее. Это не только поможет сообществу решить важный вопрос, но и поможет честной игре.
По словам создателя петиции, если на консолях появится поддержка дополнительных устройств, то нужно будет придумывать реализацию их подключения. Он предложил такой вариант: с включённой кроссплатформенной игрой переключаться на мышь и клавиатуру можно, но в обратном случае нельзя. Так будет справедливо — так реализовано в той же Call of Duty.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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