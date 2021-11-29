Тома Холланда ждёт вторая трилогия фильмов о Человеке-пауке в Marvel
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Том Холланд перед премьерой «Человека-паука: Нет пути домой» разоткровенничался, намекнув, что в ближайшее время может не вернуться к роли супергероя. Однако это уже опровергла продюсер фильмов Эми Паскаль.
Мы уже готовимся к следующему фильму про Человека-паука с Томом Холландом и Marvel. Текущая трилогия подходит к концу, и мы переходим к следующим трём фильмам.
Поклонники предполагали, что «Нет пути домой» закроет многие сюжетные линии, став жирной точкой для Питера Паркера. Однако в следующем фильме, похоже, нас ждёт эдакий мягкий перезапуск — с Томом Холландом в университете и новыми персонажами вокруг него. Неизвестно, вернутся ли известные персонажи вроде ЭмДжей в исполнении Зендай.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» в России состоится уже 15 декабря. Сегодня в США стартовали продажи билетов, однако желающих было так много, что сайты просто не выдерживали наплыва.
Новость по темеКиносайты не выдержали наплыва желающих купить билет на «Человек-паук: Нет пути домой»
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