Учредитель «Твиттера» Джек Дорси официально уйдёт
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Издание CNBС со ссылкой на свои источники сообщило, что гендиректор и основатель «Твиттера» Джек Дорси в ближайшее время уйдёт с должности. Причины ухода неизвестны. Кто заменит Дорси на его посту — тоже неясно.
Обновление. Дорси официально покидает свою должность. Сегодня его последний день, но до мая он останется в совете директоров для более плавного перехода власти к новым руководителям.
Помимо «Твиттера», Дорси создал сервис Square Inc. В последнее время он проявляет интерес к криптовалюте, так что его будущая деятельность может быть связана с ней. После новостей об отставке Дорси акции социальной сети подскочили на 12,5%.
Джек Дорси основал «Твиттер» в 2006 году. Он занимал пост гендиректора до 2008-го, а потом ушёл с должности. На этот пост он вернулся в 2015-м. Его несколько раз пытались сместить, но все попытки не увенчались успехом. Журнал Forbes на 2021 год оценивает состояние Дорси в $ 11,9 млрд.
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