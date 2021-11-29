Из-за майнеров в Казахстане случился кризис электроэнергии

Последние месяцы в Казахстане возникла нехватка электроэнергии. Причиной называют рост незарегистрированных майнеров, которые хлынули в страну после запрета криптовалюты в Китае.

Как сообщает Engadget, деятельность нелегальных майнеров в Казахстане привела к аварийному отключению трёх электростанций в октябре. Из-за этого компания KEGOC начнёт нормировать подачу электричества для зарегистрированных ферм. Они также будут первым отключены от подачи энергии при сбоях в электросети.

Казахстан привлёк майнеров дешёвым электричеством, из-за чего страна вышла на второе место по добыче криптовалюты. В этом году потребление электроэнергии выросло на 8%, тогда как обычные показатели составляли 1-2%.

На первом месте по добыче криптовалюты располагается США, а на третьем — Россия.

В ноябре майнеры начали покидать Казахстан из-за нехватки электроэнергии, сообщает РБК. Майнинговые фермы перевозятся в США и Россию.