Новости о сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» появятся скоро

Продюсер Marvel Studios Эми Паскаль рассказала, что скоро появятся первые материалы и новости о продолжении мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».
На данный момент детали сюжета и другие подробности неизвестны. Однако в середине октября издание The Cosmic Circus поделилось находкой — на Linkedin-странице одного из создателей мультфильма нашли логотип проекта. Судя по изображению, картина получит подзаголовок Across The Spider-Verse (в России «Сквозь вселенные» или «Через вселенные 2»). Премьера ожидается 22 октября 2022 года.
«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и полюбился аудитории. Авторы мультфильма рассказали интересную историю о мультивселенных, а главным героем сделали не Питера Паркера, а Майлза Моралеса.
Вероятно, Sony и Marvel ждут премьеры «Человека-паука: Нет пути домой», чтобы начать рассказывать о других проектах. Блокбастер выйдет в российских кинотеатрах уже 15 декабря.
- 29 ноября 2021
-
20:38
-
20:21
-
20:05
-
20:03
-
19:55
-
19:31
-
19:08
-
18:34
-
18:11
-
17:41
-
17:23
-
16:55
-
16:28
-
15:51
-
15:37
-
15:25
-
14:38
-
14:30
-
13:34
-
13:10
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
17:35