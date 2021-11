Новости о сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» появятся скоро

Продюсер Marvel Studios Эми Паскаль рассказала, что скоро появятся первые материалы и новости о продолжении мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

На данный момент детали сюжета и другие подробности неизвестны. Однако в середине октября издание The Cosmic Circus поделилось находкой — на Linkedin-странице одного из создателей мультфильма нашли логотип проекта. Судя по изображению, картина получит подзаголовок Across The Spider-Verse (в России «Сквозь вселенные» или «Через вселенные 2»). Премьера ожидается 22 октября 2022 года.

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и полюбился аудитории. Авторы мультфильма рассказали интересную историю о мультивселенных, а главным героем сделали не Питера Паркера, а Майлза Моралеса.

Вероятно, Sony и Marvel ждут премьеры «Человека-паука: Нет пути домой», чтобы начать рассказывать о других проектах. Блокбастер выйдет в российских кинотеатрах уже 15 декабря.