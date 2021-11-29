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GSC не против ремастеров старых S.T.A.L.K.E.R.

GSC не против ремастеров старых S.T.A.L.K.E.R.
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19 октября на странице руководителя студии GSC Game World Евгения Григоровича нашли упоминание нового проекта. Никаких подробностей о разрабатываемой игре не появилось, однако потенциально это могут быть ремастеры оригинальных S.T.A.L.K.E.R.

На это косвенно намекнули сами авторы. Пользователь спросил у GSC, возможен ли в теории выпуск ремастеров классических S.T.A.L.K.E.R. Разработчики не стали отрицать подобного, но в данный момент все силы брошены на выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2.

Остаётся надеяться, что если любимые миллионами хоррор-шутеры переиздадут, то не получится ещё одна GTA: The Definitive Edition.

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Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё могут поменять

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Со старта шутер попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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