GSC не против ремастеров старых S.T.A.L.K.E.R.

19 октября на странице руководителя студии GSC Game World Евгения Григоровича нашли упоминание нового проекта. Никаких подробностей о разрабатываемой игре не появилось, однако потенциально это могут быть ремастеры оригинальных S.T.A.L.K.E.R.

На это косвенно намекнули сами авторы. Пользователь спросил у GSC, возможен ли в теории выпуск ремастеров классических S.T.A.L.K.E.R. Разработчики не стали отрицать подобного, но в данный момент все силы брошены на выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2.

Остаётся надеяться, что если любимые миллионами хоррор-шутеры переиздадут, то не получится ещё одна GTA: The Definitive Edition.

Новость по теме Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё могут поменять

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Со старта шутер попадёт в подписку Xbox Game Pass.