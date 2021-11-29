Бесплатный мод «‎Хроники Миртаны: Архолос» для второй «‎Готики» выйдет 10 декабря

Масштабный мод «Хроники Миртаны: Архолос» для Gothic 2 появится 10 декабря, о чём сообщили создатели проекта. Он будет бесплатным и выйдет в Steam и GOG.
С релизом «Хроник Миртаны: Архолос» в игре появится остров Архолос с виноградниками, фермами, шахтами и прочими местами, которые упоминались в первой «Готике». Играть предстоит за Марвина, который покинул родину из-за войны. Герой и другие беженцы нашли укрытие на Архолосе, где им предстоит любыми путями добиться достойной жизни.
Создатели «Хроник Миртаны: Архолос» обещают игрокам открытый мир со сложным сюжетом, а также улучшенный геймплей и систему навыков. С выходом мода в Gothic 2 появятся более 170 заданий и 200 случайных событий, которые рассчитаны минимум на 60 часов прохождения.
Разработка «Хроник Миртаны: Архолос» велась почти четыре года. Композиторы записали более 30 треков с помощью живых инструментов специально для мода. Среди них: обновлённые версии классических песен готической трилогии и новые композиции.
Gothic 2 вышла 19 лет назад — 29 ноября 2002 года — и доступна в магазинах Steam и GOG.
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