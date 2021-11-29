В Forza Horizon 5 теперь банят на 8000 лет и за Ким Чен Ына

Создатели Forza Horizon 5 банят игроков за откровенные раскраски автомобилей, которые считаются неприемлемыми. Однако на этот раз заблокировали уже другого гонщика — за шуточное изображение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне различных брендов.

Пользователь Reddit под ником AllThingsRacing рассказал, что аккаунт его друга забанили за раскраску машины с логотипом KFC, но вместо полковника Сандерса закусочную представляет Ким Чен Ын. Также с неправильными названиями на автомобиле представлены некоторые компании, среди которых Nike и New Balance.

Фото: AllThingsRacing

Разработчики Forza Horizon 5 не оценили шутку и заблокировали игрока до 31 декабря 9999 года. AllThingsRacing отметил, что перед баном его друг не получил ни одного предупреждения.

Forza Horizon 5 вышла 9 ноября и доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series, а также в сервисе Xbox Game Pass.