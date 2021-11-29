В Госдуме РФ предложили внести киберспорт в олимпийские виды спорта

Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов предложил Международному олимпийскому комитету внести киберспорт в олимпийские виды спорта. Зампред считает, что главные киберспортивные соревнования планеты должны быть ближе к молодёжи.

Для современной молодёжи, которая «болеет» за отечественные команды киберспортсменов и следит за турнирами, признание киберспорта дисциплиной Игр продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоёвывающих мир.



Особенно увлечение киберспортом может быть полезно для школьников — уже доказано, что игры в команде развивают стратегическое мышление ребёнка и коммуникативные способности. Возможно, уроки, связанные с тренировками будущих киберспортсменов, в будущем помогут снизить уровень скулшутинга – в команде каждый игрок будет ощущать свою сопричастность со всеми, а не одиночество.

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Также Чернышов отметил, что более 2 млрд человек увлекаются видеоиграми, а 380 млн следят за трансляциями киберспортивных турниров. Политик считает, что включение киберспорта в программу зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине повысит интерес молодёжи к соревнованиям.

В начале ноября прошёл финал чемпионата мира по League of Legend, который смотрели почти 74 млн человек одновременно.