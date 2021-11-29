В Госдуме РФ предложили внести киберспорт в олимпийские виды спорта
Поделиться
Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов предложил Международному олимпийскому комитету внести киберспорт в олимпийские виды спорта. Зампред считает, что главные киберспортивные соревнования планеты должны быть ближе к молодёжи.
Для современной молодёжи, которая «болеет» за отечественные команды киберспортсменов и следит за турнирами, признание киберспорта дисциплиной Игр продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоёвывающих мир.
Особенно увлечение киберспортом может быть полезно для школьников — уже доказано, что игры в команде развивают стратегическое мышление ребёнка и коммуникативные способности. Возможно, уроки, связанные с тренировками будущих киберспортсменов, в будущем помогут снизить уровень скулшутинга – в команде каждый игрок будет ощущать свою сопричастность со всеми, а не одиночество.
Новость по темеТеперь мы ведущая киберспортивная держава: Виталий Милонов о победе NAVI на Major по CS:GO
Также Чернышов отметил, что более 2 млрд человек увлекаются видеоиграми, а 380 млн следят за трансляциями киберспортивных турниров. Политик считает, что включение киберспорта в программу зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине повысит интерес молодёжи к соревнованиям.
В начале ноября прошёл финал чемпионата мира по League of Legend, который смотрели почти 74 млн человек одновременно.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
22:06
-
21:41
-
21:16
-
20:38
-
20:21
-
20:05
-
20:03
-
19:55
-
19:31
-
19:08
-
18:34
-
18:11
-
17:41
-
17:23
-
16:55
-
16:28
-
15:51
-
15:37
-
15:25
-
14:38
-
14:30
-
13:34
-
13:10
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
Партнерский контент