Тест мультиплеера Company of Heroes 3 начнётся уже завтра

Компания SEGA объявила, что завтра начнётся альфа-тест мультиплеера Company of Heroes 3. На сайте военной стратегии уже доступна предварительная загрузка.
В тестировании Company of Heroes 3 игроков ждут кооперативные бои против ботов и PvP-сражения на четырёх картах Италии. В стратегии появятся и знакомые фанатам возможности, и новые вроде полной тактической паузы в режиме «Cхватка».
Игрокам будут доступны две фракции: американские военные силы и Вермахт. Каждая наделена уникальными возможностями, которые могут переломить ход сражения.
Альфа Company of Heroes 3 начнётся 30 ноября в 20:00 мск и продлится до 7 декабря 07:00 мск. Игроки, которые участвовали в первом альфа-тесте, могут загрузить клиент напрямую через Steam. Остальным же необходимо пройти регистрацию на сайте стратегии.
Релиз Company of Heroes 3 запланирован на 2022 год. Разработчики намерены наполнить стратегию большим количеством контента, чем в предыдущих частях серии.
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