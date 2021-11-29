DayZ установила новый рекорд в Steam

В DayZ зафиксировали новый рекорд по пику играющих в Steam — 28 ноября онлайн зомби-экшена составил почти 46 тысяч игроков.

Издание Altchar обратило внимание, что предыдущий рекорд DayZ установила в декабре 2013 года во время выпуска выживания в ранний доступ Steam. Наплыв игроков может быть связан со скидкой на игру в 40% в рамках осенней распродажи и c возвращением на YouTube популярного блогера FrankieonPC — он уже снял по DayZ три ролика.

Кроме того, на прошлой неделе для DayZ вышло обновление 1.15. Оно добавило в игру пневматическую винтовку в двух вариантах, бейсбольную биту, обмотанную колючей проволокой, и новый женский облик выжившей в меню персонажей.

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Полноценный релиз DayZ состоялся в 2018 году на ПК, а в 2019 году выживание добралось до PS4 и Xbox One.