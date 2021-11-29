DayZ установила новый рекорд в Steam

В DayZ зафиксировали новый рекорд по пику играющих в Steam — 28 ноября онлайн зомби-экшена составил почти 46 тысяч игроков.
Издание Altchar обратило внимание, что предыдущий рекорд DayZ установила в декабре 2013 года во время выпуска выживания в ранний доступ Steam. Наплыв игроков может быть связан со скидкой на игру в 40% в рамках осенней распродажи и c возвращением на YouTube популярного блогера FrankieonPC — он уже снял по DayZ три ролика.
Кроме того, на прошлой неделе для DayZ вышло обновление 1.15. Оно добавило в игру пневматическую винтовку в двух вариантах, бейсбольную биту, обмотанную колючей проволокой, и новый женский облик выжившей в меню персонажей.
Полноценный релиз DayZ состоялся в 2018 году на ПК, а в 2019 году выживание добралось до PS4 и Xbox One.
- 29 ноября 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:06
-
21:41
-
21:16
-
20:38
-
20:21
-
20:05
-
20:03
-
19:55
-
19:31
-
19:08
-
18:34
-
18:11
-
17:41
-
17:23
-
16:55
-
16:28
-
15:51
-
15:37
-
15:25
-
14:38
-
14:30
-
13:34
-
13:10
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31