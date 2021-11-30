Очередная жертва Elden Ring: выход Vampire: The Masquerade — Swansong перенесли

Vampire: The Masquerade — Swansong последовала примеру Sifu и переехала подальше от Elden Ring и Horizon: Forbidden West — с февраля аж на 19 мая 2022 года.

Создатели вампирской ролёвки сообщили, что перенос необходим для релиза максимально качественной игры при отсутствии переработок разработчиков. На темп производства повлияла и пандемия коронавируса.

Мы сосредоточены на создании мира, который погружает и заставляет принимать трудные решения с последствиями. В Swansong будет множество диалогов, персонажей, возможностей и разветвлений, чтобы направить ход повествования. Но мы в первую очередь сосредоточены на качестве.

В Vampire: The Masquerade — Swansong предстоит играть за 3 вампиров из разных кланов общества Камарилья. Герои будут связаны между собой общим сюжетом, кульминация которого определит будущее Бостона.

Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.