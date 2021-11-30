Онлайн-магазин GOG теряет деньги. CD Projekt RED проведёт реорганизацию сотрудников

29 ноября вышел ежеквартальный отчёт CD Projekt RED. В нём среди прочего был упомянут онлайн-магазин видеоигр GOG и его будущее. По данным студии, за последний квартал он принёс только убытки — компания потеряла около $ 1,14 млн за три месяца.

Всего за 2021 год онлайн-магазин принёс $ 2,21 млн убытков, хотя за тот же период в 2020-м он смог выйти в плюс на $ 1,37 млн. На прямой вопрос о будущем GOG студия ответила о «более тщательном, ручном выборе будущих проектов», которые попадают в магазин. А часть сотрудников сервиса переведут в другие подразделения — в том числе на работу над дополнениями для Cyberpunk 2077.

О других изменениях и ближайших обновлениях магазина студия не рассказала. Вполне возможно, что рано или поздно онлайн-магазин без DRM-защиты могут попросту прикрыть. Особенно если он продолжит показывать неутешительные результаты.

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