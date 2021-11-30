Лучшая игра для девушки? Подскажут геймеры

Недавно пользователь Reddit под ником HarperBallad начал интересную дискуссию. Он приобрёл PlayStation 5 своей девушке, однако не знает, с чего ей начать.
Ей нравятся ролевые игры (Bloodborne или Fire Emblem), платформеры (Mario, Spyro или что-то в этом роде). Они могут быть очень сложными или весёлыми, но я понятия не имею, что стоит покупать и что ей понравится. Помогите.
Благодаря упоминанию Blooborne пользователи сразу же начали советовать похожие игры: ремейк Demon's Souls и Sekiro: Shadows Die Twice. Конечно же, ими дело не ограничилось: в список также попали FInal Fantasy VII Remake и платформеры: Ori и Hollow Knight.
Пользователи не забыли о кооперативных играх: A Way Out и It Takes Two. Вторую особенно рекомендует наша редакция: это замечательная игра про плюшевых родителей, которые должны вместе проходить различные испытания. Туда же можно добавить Unravel Two — приключение шерстяного Ярни можно пережить и в кооперативе.
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