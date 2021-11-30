Фанаты выпустили идеальный ремейк GTA: Vice City. Таким они хотели бы видеть ремастер

Качество переиздания GTA: The Trilogy — The Definitive Edition оказалось ужасающим. Спустя почти три недели после выхода в трилогии всё ещё огромное количество багов, слишком большая дальность прорисовки и множество странных визуальных ошибок. Фанаты решили показать, каким они хотели бы видеть ремастер GTA: Vice City. И даже выпустили на эту тему ролик.
В своей структуре «ремейк Vice City» — это GTA V с модами. Однако фанаты здорово постарались: переработали лица и модели персонажей, полностью перерисовали модели автомобилей и обновили множество текстур. Да, город выглядит пустовато и некоторые его части ещё не готовы, однако это лишь фанатская модификация. Так что проделанная работа действительно впечатляет.
Саму же GTA: The Definitive Edition сейчас активно пытается починить Rockstar. Из-за этого будущие обновления GTA Online и Red Dead Online могут задержаться.
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