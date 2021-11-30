Фото: фанат «обнаружил» у себя ещё 2000 копий игр от Burger King

Вчера мы рассказывали о пользователе Reddit под ником nomercyvideo — он приобрёл 2706 копий игры Sneak King. Однако через некоторое время он «вспомнил и о другой коллекции», которая вновь насчитывает около 2000 копий.

В список вошли три игры от Burker King: PocketBike Racer, Big Bumpin' и BK Xbox Video Game Collection. Последняя очень ценится среди любителей, так как диск выпускался строго ограниченным тиражом.

PocketBike Racer и Big Bumpin' вышли в тот же период, что и Sneak King: каждую можно было приобрести за $ 3,99 (~105 рублей по тому курсу) в период с 19 ноября по 24 декабря 2006 года при покупке любого бургера. Это вновь были простейшие игры, которые оказались, скорее, рекламой фастфудного гиганта, нежели полноценными видеоиграми. Таким образом, nomercyvideo делал около 150 заказов в день, чтобы собрать подобную коллекцию. Зачем? Фанат считает, что всё было не зря.

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