Для Age of Empires 4 вышло зимнее обновление с правками баланса и игровыми очками

Разработчики Age of Empires IV выпустили зимнее обновление. В нём авторы внесли множество исправлений в баланс, а также добавили функции, которые ещё с релиза игры просило сообщество.
Основные нововведения:
- Возможность просмотра карты после матча;
- Возможность включить внутриигровые очки;
- Улучшена читаемость карты;
- Многочисленные правки баланса.
Также разработчики добавили возможность загрузить игру после поражения в кампании — ранее игрок автоматически отправлялся в главное меню. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
В проекте всё ещё присутствует баг с получением бесконечных ресурсов путём постройки-удаления своих зданий. Фанаты жалуются на эту проблему уже несколько недель. Разработчики заявили о работе над исправлением — оно должно выйти до конца года.
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