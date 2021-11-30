Для Age of Empires 4 вышло зимнее обновление с правками баланса и игровыми очками

Разработчики Age of Empires IV выпустили зимнее обновление. В нём авторы внесли множество исправлений в баланс, а также добавили функции, которые ещё с релиза игры просило сообщество.

Основные нововведения:

Возможность просмотра карты после матча;

Возможность включить внутриигровые очки;

Улучшена читаемость карты;

Многочисленные правки баланса.

Также разработчики добавили возможность загрузить игру после поражения в кампании — ранее игрок автоматически отправлялся в главное меню. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

В проекте всё ещё присутствует баг с получением бесконечных ресурсов путём постройки-удаления своих зданий. Фанаты жалуются на эту проблему уже несколько недель. Разработчики заявили о работе над исправлением — оно должно выйти до конца года.

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