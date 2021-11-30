Новое оружие, награды и снаряжение: детали пятого сезона пиратского экшена Sea of Thieves

Вчера состоялся анонс пятого сезона пиратского экшена Sea of Thieves, а через некоторое время появились и первые детали. Игроков ждёт очень много контента и всевозможных наград, новое оружие и возможность зарывать сокровища и создавать кастомные карты.
В первую очередь авторы рассказали о новом контенте: в игру добавят 100 уровней новых наград, новогоднее снаряжение, новое оружие и эмоции. В экшене появится возможность зарывать сокровища и давать другим игрокам задание его найти — обнаружившая команда получит золото и репутацию.
Также разработчики рассказали о множестве мелких нововведений. Например, по кораблю теперь могут бегать крысы, персонажи шевелят губами во время разговора, сесть можно теперь на любую твёрдую поверхность. А сон на своей кровати полностью восстановит здоровье.
Пятый сезон в Sea of Thieves начнётся уже 2 декабря. Игра доступна на ПК и консолях Xbox.
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