Мобильные операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным интернетом

Четвёрка крупнейших мобильных операторов России больше не продаёт тарифы с безлимитным интернетом новым пользователям. На это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Согласно его исследованию:

В действующих тарифах « Билайна » нет безлимитного подключения к сети;

» нет безлимитного подключения к сети; В « Мегафоне » безлимитный мобильный трафик можно подключить только через звонок в контакт-центр;

» безлимитный мобильный трафик можно подключить только через звонок в контакт-центр; Tele2 отказалась от опции как минимум несколько месяцев назад;

отказалась от опции как минимум несколько месяцев назад; В МТС всё ещё есть тарифы с безлимитным интернетом, однако их стоимость в среднем превышает 2000 рублей.

При этом на действующие тарифы, подключённые абонентам ранее, ситуация никак не распространяется. По оценкам Муртазина, средний пользователь расходует около 12 ГБ в месяц — лишь 2% абонентов пересекают границу в 100 ГБ.

По словам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, безлимитный интернет невыгоден операторам, так как существенно поднимает нагрузку на сеть. При достижении определённой границы трафика оператор снижает скорость подключения — даже если это не указано в договоре. Аналитики считают, что ситуацией может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба.