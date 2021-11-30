Мобильные операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным интернетом

Четвёрка крупнейших мобильных операторов России больше не продаёт тарифы с безлимитным интернетом новым пользователям. На это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Согласно его исследованию:
- В действующих тарифах «Билайна» нет безлимитного подключения к сети;
- В «Мегафоне» безлимитный мобильный трафик можно подключить только через звонок в контакт-центр;
- Tele2 отказалась от опции как минимум несколько месяцев назад;
- В МТС всё ещё есть тарифы с безлимитным интернетом, однако их стоимость в среднем превышает 2000 рублей.
При этом на действующие тарифы, подключённые абонентам ранее, ситуация никак не распространяется. По оценкам Муртазина, средний пользователь расходует около 12 ГБ в месяц — лишь 2% абонентов пересекают границу в 100 ГБ.
По словам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, безлимитный интернет невыгоден операторам, так как существенно поднимает нагрузку на сеть. При достижении определённой границы трафика оператор снижает скорость подключения — даже если это не указано в договоре. Аналитики считают, что ситуацией может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба.
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