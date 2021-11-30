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«Соколиный глаз» стартовал хуже других сериалов Marvel

«Соколиный глаз» стартовал хуже других сериалов Marvel
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По данным аналитической фирмы SambaTV, первый эпизод сериала «Соколиный глаз» посмотрели в 1,5 млн домохозяйств, а второй — 1,3 млн. По данным фирмы, это примерно на 40% хуже результатов недавнего «Локи», которому удалось собрать около 2,5 млн зрителей на старте.

Сериал также уступил «ВандаВижену» с «Соколом и Зимним солдатом» — их за аналогичный срок посмотрело около 1,7 млн домохозяйств. Таким образом, «Соколиный глаз» показал худшие результаты онлайн-кинотеатра Disney+. Несмотря на это, зрители положительно оценили первые серии шоу. Они отмечают праздничную атмосферу проекта и «химию» между главными героями.

В данный момент доступно две серии. Следующий эпизод выйдет 1 декабря. Сериал будет состоять из шести серий, выход финальной состоится 22 декабря.

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