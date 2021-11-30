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«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом года

«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом года
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С 1991 года проводится независимая американская кинопремия Gotham Awards. В номинации «Лучший сериал», длительность эпизодов которого превышает 40 минут, победила «Игра в кальмара».

Больше всего наград забрала драма «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол. Картина победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая главная роль», «Главный прорыв среди режиссёров» и «Лучший сценарий».

Шоу «Игра в кальмара» вышло на Netflix в середине сентября. Сериал неожиданно стал популярным, чего не ожидали и сами создатели, и принёс платформе более $ 1 млрд. Сюжет рассказывает о людях с затруднительным финансовым положением, которые принимают участие в играх на выживание, чтобы побороться за крупный денежный приз.

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Сериал уже продлён на второй сезон. По словам режиссёра Хван Дон Хёка, идеи для продолжения уже есть, но постановщик боится не оправдать ожидания фанатов.

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