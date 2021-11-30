«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом года

С 1991 года проводится независимая американская кинопремия Gotham Awards. В номинации «Лучший сериал», длительность эпизодов которого превышает 40 минут, победила «Игра в кальмара».

Больше всего наград забрала драма «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол. Картина победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая главная роль», «Главный прорыв среди режиссёров» и «Лучший сценарий».

Шоу «Игра в кальмара» вышло на Netflix в середине сентября. Сериал неожиданно стал популярным, чего не ожидали и сами создатели, и принёс платформе более $ 1 млрд. Сюжет рассказывает о людях с затруднительным финансовым положением, которые принимают участие в играх на выживание, чтобы побороться за крупный денежный приз.

Сериал уже продлён на второй сезон. По словам режиссёра Хван Дон Хёка, идеи для продолжения уже есть, но постановщик боится не оправдать ожидания фанатов.

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