Винни-Пуха сделали убийцей драконов — он попал в «Скайрим»
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Фанатское творчество продолжает удивлять. Так, на просторах паблика «Чугунные карандаши» во VK пользователи обнаружили комиксы с Винни-Пухом. Автор адаптировал самые известные моменты из мультифильма под мир «Скайрима». Произошло это целых 5 лет назад, однако совсем недавно рисунки стали объектами всеобщего внимания.
Художник также перенёс мемы про кражу предметов в серию с визитом к Кролику. Оказалось, что Винни набрал слишком много предметов и теперь не может пролезть в дверь.
У автора получилось потрясающее объединение двух вселенных — в «Скайриме» персонажи из советского мультфильма смотрятся очень органично.
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