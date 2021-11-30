Винни-Пуха сделали убийцей драконов — он попал в «Скайрим»

Фанатское творчество продолжает удивлять. Так, на просторах паблика «Чугунные карандаши» во VK пользователи обнаружили комиксы с Винни-Пухом. Автор адаптировал самые известные моменты из мультифильма под мир «Скайрима». Произошло это целых 5 лет назад, однако совсем недавно рисунки стали объектами всеобщего внимания.

Художник также перенёс мемы про кражу предметов в серию с визитом к Кролику. Оказалось, что Винни набрал слишком много предметов и теперь не может пролезть в дверь.

У автора получилось потрясающее объединение двух вселенных — в «Скайриме» персонажи из советского мультфильма смотрятся очень органично.

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