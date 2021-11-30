Джордж Мартин уговаривал авторов «Игры Престолов» снять 10 сезонов сериала

В начале ноября вышла книга Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, в которой журналист Джеймс Миллер рассказал историю создания многих хитов телеканала HBO.
В произведении также описывается судьба сериала «Игра Престолов». По словам Миллера, писатель эпопеи Джордж Мартин уговаривал шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса создать 10 сезонов по 10 серий. Таким образом продюсерам удалось бы выпустить цельную и максимально близкую к первоисточнику адаптацию. Однако авторы попросту устали от своего произведения и планировали двигаться дальше.
В результате седьмой и восьмой сезоны стали для сериала последними, при этом они включали в себя уменьшенное количество эпизодов. Из-за явного форсирования событий сериал очень быстро решал судьбы множества персонажей и слишком просто закрывал многосезонные конфликты. В итоге финал шоу прохладно оценили как зрители, так и критики. Многие фанаты оказались разочарованы развязкой и теперь предпочитают дождаться выхода новой книги Мартина, которую он пишет уже около 10 лет.
Сам писатель говорит, что сериал изменил его жизнь в лучшую сторону, однако он всё ещё глубоко огорчён последними сезонами. По его мнению, Бениофф и Уайсс изменили курс произведения ещё на пятом сезоне — примерно тогда Мартин и увидел усталость авторов. Но он не сердится на них, ведь поддержка такого качественного произведения действительно отнимает много сил и энергии.
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