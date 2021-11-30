Перекупщики снова тут! Билеты на «Человека-паука: Нет пути домой» за тысячи долларов

«Человек-паук: Нет пути домой» — один из самых ожидаемых фильмов года. Ажиотаж вокруг ленты настолько большой, что из-за наплыва покупателей не выдерживают киносайты, так что достать билеты становится действительно трудной задачей. На помощь как всегда приходят перекупщики.
На eBay можно найти множество предложений о покупке одного или нескольких билетов на сеанс фильма. Цены разные — от $ 200 до $ 24 тыс. Притом кто-то продаёт сразу 10 билетов. Перекупщики завышают стоимость в несколько раз, поскольку его цена составляет $ 20, отмечает IGN.
Фильм расскажет о том, как Питер Паркер захочет стереть из памяти людей знание того, что он — Человек-паук. Это приведёт к разрыву мультивселенной, в ходе которой герою предстоит столкнуться со злодеями из прошлых фильмов про Человека-паука.
Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон, Альфред Молина, Уиллем Дефо и другие. «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в России 15 декабря.
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