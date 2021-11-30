В New World снова рушится экономика — помогают боты-торгаши

New World слишком давно не оказывалась в центре скандала. И вот в ММО от Amazon вновь начались экономические проблемы. Всё дело в ботах, которые заполоняют сервера и круглосуточно добывают ресурсы.

В первую очередь это касается рыбы и руды. Боты добывают гораздо больше ресурсов, чем обычные игроки. Таким образом они завоевали весь рынок редких предметов и начали устанавливать повышенные цены на важные для сообщества товары.

Пользователи устали ждать помощи от разработчиков, поэтому придумывают способы борьбы. Например, они натравливают на ботов сильных врагов, мешают их проходу и даже выталкивают их в воду. Однако с последними изменениями и это не помогает — после смерти они автоматически возвращаются на прошлое место добычи ресурсов.

Разработчики уже предпринимали меры по отношению к ботам, однако этого оказалось недостаточно, чтобы свести их влияние к минимуму. В данный момент на все жалобы пользователей они отмалчиваются.

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