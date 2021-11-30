Фанатка Nintendo Switch украсила консоль в «девочковом» тёплом стиле

Геймеры — творческие личности. Они украшают свои устройства различными способами, чтобы сделать их красивее и подчеркнуть свою индивидуальность. Фанатка под ником Jokbuns превратила свою Nintendo Switch в очень милый гаджет.

Девушка украсила консоль сердечками, цветочками, ягодами и зайцами. Кастомизации также подверглась задняя часть Switch и контроллер. По словам Jokbuns, она играла на ПК со второго класса, а Switch — её первая консоль.

Пользователи в комментариях оценили работу и назвали её «самым милым зрелищем из всех». Также в обсуждениях разгорелась небольшая дискуссия на тему того, может ли девушка считать себя полноценным геймером. Многие люди считают это явление вполне нормальным, но есть и те, кто относится отрицательно.

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