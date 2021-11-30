Энтузиасты просят WB дать им сделать ремастер старых Mortal Kombat в 4К

Инди-разработчики из студии Eyeballistic запустили петицию. Они хотят выпустить переиздание оригинальной трилогии Mortal Kombat в разрешении 4К с сохранением оригинального стиля. Всё это дело они хотят приурочить к 30-летию франшизы, которое состоится уже в следующем году.
По словам представителей Eyeballistic, они уже связывались с создателем серии Эдом Буном в 2016 году — он был не против идеи. Однако издатель Warner Bros. ответил категорическим отказом — компания просто не верит, что подобная инициатива принесёт хоть какую-то прибыль.
Студия энтузиастов планирует перенести игры на Unreal Engine 5 и поднять разрешение до 4К, так что разработка действительно может обойтись недёшево. В WB посчитали, что для окупаемости проект должен разойтись тиражом хотя бы в 100 тысяч экземпляров — именно столько подписей и хотят собрать разработчики из Eyeballistic. По их мнению, после достижения такой цифры издатель будет просто обязан обратить внимание на интерес аудитории и запустить производство ремастера.
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