Машины за реальные деньги. В Gran Turismo 7 будут микротранзакции

29 ноября Gran Turismo 7 получила рейтинг в Австралии. Из описания стало известно, что в гоночном симуляторе появятся микротранзакции, то есть возможность купить игровой контент за реальные деньги.

Микроплатежи для серии не в новинку. Они были ещё в 2013 году во время выхода Gran Turismo 6. Некоторые относятся к микротранзакциям с презрением, особенно в платных играх. Однако подобный подход уже давно стал частью современных релизов — даже платных вроде Call of Duty: Vanguard или Battlefield 2042.

Gran Turismo 7 — новая часть в культовой серии. Разработчики рассказывали, что собрали в ней всё самое лучшее, чтобы порадовать как новичков, так и давних фанатов франшизы. Релиз состоится 4 марта 2022 года только для PS4 и PS5.

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