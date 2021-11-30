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У симулятора фермера Farming Simulator 22 рекордные продажи

У симулятора фермера Farming Simulator 22 рекордные продажи
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Создатели Farming Simulator 22 объявили, что свежая версия симулятора фермера установила рекорд продаж для серии. За первую неделю новинку приобрели 1,5 млн человек.

Онлайн игры за прошедшие дни активно сравнивали с Battlefield 2042, причём не в сторону блокбастера EA и DICE. Несмотря на разницу в релизе всего в несколько дней именно у Farming Simulator 22 куда более активная и большая аудитория — в среднем вдвое больше, чем у «Батлы».

Успех Farming Simulator 22 для разработчиков из Giants Software особенно важен, поскольку это первый самостоятельный релиз студии в роли издателя — до этого компании приходилось находить партнёров для выпуска своей продукции.

Вместе с этим разработчики безумно счастливы, что и аудитория довольна новинкой.

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