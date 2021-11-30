У симулятора фермера Farming Simulator 22 рекордные продажи

Создатели Farming Simulator 22 объявили, что свежая версия симулятора фермера установила рекорд продаж для серии. За первую неделю новинку приобрели 1,5 млн человек.

Онлайн игры за прошедшие дни активно сравнивали с Battlefield 2042, причём не в сторону блокбастера EA и DICE. Несмотря на разницу в релизе всего в несколько дней именно у Farming Simulator 22 куда более активная и большая аудитория — в среднем вдвое больше, чем у «Батлы».

Успех Farming Simulator 22 для разработчиков из Giants Software особенно важен, поскольку это первый самостоятельный релиз студии в роли издателя — до этого компании приходилось находить партнёров для выпуска своей продукции.

Вместе с этим разработчики безумно счастливы, что и аудитория довольна новинкой.

Новость по теме У Farming Simulator 22 уже вдвое больше игроков, чем у Battlefield 2042 в Steam

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