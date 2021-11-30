Новый арт S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли на обложке журнала PC Gamer

Издание PC Gamer представило обложку специального выпуска «Игра года». На ней можно увидеть ранее не показанный арт к S.T.A.L.K.E.R. 2 со сталкером и аномалией в его руках.

Судя по всему, с выходом номера, который состоится в конце декабря 2021 года, издание покажет какой-то эксклюзивный контент.

Боритесь за выживание в самом опасном открытом мире 2022 года.

Недавно GSC Game World сообщила, что системные требования шутера могут измениться ближе к релизу. Например, появится более подробная информация о разрешении и качестве изображения. 29 ноября представитель студии ответил на вопрос фаната про ремастеры классических S.T.A.L.K.E.R. GSC явно не против обновлённых оригинальных частей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С момента релиза шутер попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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