Для GTA: The Definitive Edition вышел патч 1.03 с сотней исправлений

30 ноября Rockstar Games выпустила для GTA: The Definitive Edition патч 1.03. В общей сложности разработчики исправили 117 багов, которые встречались игрокам в ремастерах GTA 3, San Andreas и Vice City.

У всех платформ появилась кинематографическая камера, которую можно активировать с помощью переключения. Также для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch улучшили стабильность и убрали дождь, который появлялся в зданиях. Ещё появилась возможность отключить белый контур у NPC при прицеливании.

Больше всего фиксов получила San Andreas. Оно и неудивительно, ведь эта часть признана самой забагованной и проблемной среди других ремастеров.

Некоторые исправления

GTA: San Andreas

Появились облака во время полётов на большой высоте

У Си-Джея теперь больше анимаций в зависимости от его веса

Исправлены текстуры травы, которые не отображались должным образом

Авторы поправили орфографию во множестве заведений

Теперь полицейские машины не проваливаются сквозь землю

GTA: Vice City

Теперь NPC не будут проваливаться в текстуры, как это случалось ранее

В особняке Диаза все текстуры и модели отображаются корректно

Исправлен баг, при котором огнемёт наносил урон тем, кто позади Томми

Убраны длинные паузы между заменой радиостанций

Теперь ствол минигана вращается при стрельбе

GTA 3

Исправлена ошибка, при которой не убиралось название миссий

Авторы исправили орфографические ошибки в названиях заведений

Интерфейс больше не перекрывает таймер в миссиях

Исправлены проблемы с камерой во время некоторых миссий

Клод больше не будет проваливаться сквозь текстуры во время езды

GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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