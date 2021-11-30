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Для GTA: The Definitive Edition вышел патч 1.03 с сотней исправлений

Для GTA: The Definitive Edition вышел патч 1.03 с сотней исправлений
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30 ноября Rockstar Games выпустила для GTA: The Definitive Edition патч 1.03. В общей сложности разработчики исправили 117 багов, которые встречались игрокам в ремастерах GTA 3, San Andreas и Vice City.

У всех платформ появилась кинематографическая камера, которую можно активировать с помощью переключения. Также для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch улучшили стабильность и убрали дождь, который появлялся в зданиях. Ещё появилась возможность отключить белый контур у NPC при прицеливании.

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Больше всего фиксов получила San Andreas. Оно и неудивительно, ведь эта часть признана самой забагованной и проблемной среди других ремастеров.

Некоторые исправления

GTA: San Andreas

  • Появились облака во время полётов на большой высоте
  • У Си-Джея теперь больше анимаций в зависимости от его веса
  • Исправлены текстуры травы, которые не отображались должным образом
  • Авторы поправили орфографию во множестве заведений
  • Теперь полицейские машины не проваливаются сквозь землю

GTA: Vice City

  • Теперь NPC не будут проваливаться в текстуры, как это случалось ранее
  • В особняке Диаза все текстуры и модели отображаются корректно
  • Исправлен баг, при котором огнемёт наносил урон тем, кто позади Томми
  • Убраны длинные паузы между заменой радиостанций
  • Теперь ствол минигана вращается при стрельбе

GTA 3

  • Исправлена ошибка, при которой не убиралось название миссий
  • Авторы исправили орфографические ошибки в названиях заведений
  • Интерфейс больше не перекрывает таймер в миссиях
  • Исправлены проблемы с камерой во время некоторых миссий
  • Клод больше не будет проваливаться сквозь текстуры во время езды
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GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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