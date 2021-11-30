Для GTA: The Definitive Edition вышел патч 1.03 с сотней исправлений

30 ноября Rockstar Games выпустила для GTA: The Definitive Edition патч 1.03. В общей сложности разработчики исправили 117 багов, которые встречались игрокам в ремастерах GTA 3, San Andreas и Vice City.
У всех платформ появилась кинематографическая камера, которую можно активировать с помощью переключения. Также для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch улучшили стабильность и убрали дождь, который появлялся в зданиях. Ещё появилась возможность отключить белый контур у NPC при прицеливании.
Больше всего фиксов получила San Andreas. Оно и неудивительно, ведь эта часть признана самой забагованной и проблемной среди других ремастеров.
Некоторые исправления
GTA: San Andreas
- Появились облака во время полётов на большой высоте
- У Си-Джея теперь больше анимаций в зависимости от его веса
- Исправлены текстуры травы, которые не отображались должным образом
- Авторы поправили орфографию во множестве заведений
- Теперь полицейские машины не проваливаются сквозь землю
GTA: Vice City
- Теперь NPC не будут проваливаться в текстуры, как это случалось ранее
- В особняке Диаза все текстуры и модели отображаются корректно
- Исправлен баг, при котором огнемёт наносил урон тем, кто позади Томми
- Убраны длинные паузы между заменой радиостанций
- Теперь ствол минигана вращается при стрельбе
GTA 3
- Исправлена ошибка, при которой не убиралось название миссий
- Авторы исправили орфографические ошибки в названиях заведений
- Интерфейс больше не перекрывает таймер в миссиях
- Исправлены проблемы с камерой во время некоторых миссий
- Клод больше не будет проваливаться сквозь текстуры во время езды
GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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