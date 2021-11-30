Dying Light 2 больше не перенесут — игра «ушла на золото» за 2 месяца до релиза

Мастер-диск с Dying Light 2 отправился в печать. Игру больше не перенесут, дата её релиза — 4 февраля 2022 года. Студия Techland сообщила об этом в социальных сетях.
Геймплейно сиквел следует традициям оригинала. Игрок исследует обширный игровой мир с помощью паркура, а сражается преимущественно в ближнем бою. Каждый аспект игрового процесса как-то расширили. Например, для передвижения по городу доступны различные гаджеты, такие как крюк-кошка и дельтаплан.
Немалую роль в истории сыграет и сам город, где разворачиваются события сиквела. Его держат под контролем разные группировки, а от действий игрока игровой мир будет меняться. Особой похвалы от журналистов удостоились персонажи и квесты. Здесь игра следует по стопам CD Projekt RED, причём в хорошем смысле.
Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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