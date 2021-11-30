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Фанат Minecraft смастерил копию сундука из игры

Фанат Minecraft смастерил копию сундука из игры
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Пользователь Reddit под ником rdditar рассказал о своём небольшом проекте. Он сделал копию сундука из Minecraft с сохранением всех важных деталей.

По своим пропорциям сундук действительно напоминает игровой, хотя некоторым игрокам в комментариях кажется, что изделие слишком маленькое. Автор создал его из дерева, прикрепил железные ленты, а внутри обшил красным материалом, напоминающим бархат.

Аудитория оценила работу и завалила создателя вопросами. По словам rdditar, он уже готовит следующий проект, который будет воссоздан даже более точно, чем сундук. Вероятно, он тоже будет взят из Minecraft. Кто-то пошутил, что наконец-то мы можем увидеть режим с RTX в жизни.

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