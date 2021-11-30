«Надежды больше нет»: релизный трейлер Halo Infinite

Microsoft представила релизный трейлер Halo Infinite, показав как сюжетные сцены, так и геймплейные аспекты. Ролик полностью посвящён одиночному режиму — мультиплеер, который доступен с 15 ноября, не показывают.
В Halo Infinite человечество потеряло надежду, однако Мастер Чиф в очередной раз готов встретиться с величайшей опасностью лицом к лицу и защитить всё живое. Основными противниками при этом выступят злодеи из стратегии Halo Wars 2 — Изгнанники.
События развернутся на древнем ореоле Дзета — это самый большое мир-кольцо в истории серии. Не удивительно, что вместе с этим разработчики обещают самую масштабную кампанию для Halo — тут будет даже подобие открытого мира.
Сюжетная кампания Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК.
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