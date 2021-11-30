«Первый канал» изменит «Поле чудес» — а ведь по нему есть игра!

Руководство «Первого канала» решило не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая поставляла в эфир новые выпуски передачи «Поле чудес». Соглашение перестает действовать с конца 2021 года.
Настоящие геймеры из 90-х знают, что по мотивам шоу есть игра! В 1993 году российский программист Вадим Башуров выпустил одноимённый тайтл «Поле чудес». Пользователь участвовал в интеллектуальном состязании и соревновался с культовыми героями СССР, среди которых Карлсон и Винни-Пух. В остальном
Игра стала очень популярной в СНГ-пространстве и Башуров даже пробовал заработать на ней, однако сумел получить только $ 500 за попытку портировать тайтл на Dendy.
Представители «Первого» уже нашли замену. Вместо него менеджмент купил права на популярное американское шоу Wheel Of Fortune. Именно на него 90-х равнялся создатель «Поля чудес». Программу назовут «Наше поле чудес», а ведущим останется бессменный Леонид Якубович. По его словам журналистам РБК, формат передачи не поменяется.
- 30 ноября 2021
-
21:57
-
20:09
-
20:01
-
19:23
-
19:21
-
18:41
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:49
-
16:26
-
16:17
-
16:08
-
15:09
-
15:08
-
14:44
-
14:25
-
14:04
-
13:43
-
13:40
-
13:00
-
12:52
-
12:12
-
11:50
-
11:22
-
10:59
-
10:36
-
10:12
-
09:51
-
09:24
-
09:03
-
08:43
-
08:26
-
00:59
- 29 ноября 2021
-
23:37