«Первый канал» изменит «Поле чудес» — а ведь по нему есть игра!

Руководство «Первого канала» решило не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая поставляла в эфир новые выпуски передачи «Поле чудес». Соглашение перестает действовать с конца 2021 года.

Настоящие геймеры из 90-х знают, что по мотивам шоу есть игра! В 1993 году российский программист Вадим Башуров выпустил одноимённый тайтл «Поле чудес». Пользователь участвовал в интеллектуальном состязании и соревновался с культовыми героями СССР, среди которых Карлсон и Винни-Пух. В остальном

Игра стала очень популярной в СНГ-пространстве и Башуров даже пробовал заработать на ней, однако сумел получить только $ 500 за попытку портировать тайтл на Dendy.

Представители «Первого» уже нашли замену. Вместо него менеджмент купил права на популярное американское шоу Wheel Of Fortune. Именно на него 90-х равнялся создатель «Поля чудес». Программу назовут «Наше поле чудес», а ведущим останется бессменный Леонид Якубович. По его словам журналистам РБК, формат передачи не поменяется.