От Skyrim и Fallout к Starfield: Тодд Говард в приземлённой научно-фантастической RPG

Bethesda выпустила первый дневник разработчик Starfield, где творческий руководитель RPG Тодд Говард с главой студии Анжелой Браудер и старшим художником Мэттом Карофано рассказывают о производстве.
В ролике довольно много общих слов — например, что игры уникальная форма искусства, которая позволяет самому принимать участие в действии и каждую неделю спасать виртуальные миры. Никакая другая форма развлечений не может подарить подобные эмоции и впечатления.
Однако кое-что о самой Starfield в 7-минутном видео всё же рассказали: игра посвящена исследованию космоса, причём с относительно научной стороны — разработчики хотят сделать геймплей реалистичным, в чём поможет большая детализация окружения.
А помните, как в играх Тодда Говарда после пролога всегда наступает момент «выхода» в большой открытый мир? Как в Fallout 3 герой впервые покидает убежище? Как персонаж TES 4: Oblivion выбирается из катакомб? Так вот, в Starfield обещают аж два подобных вау-момента. Интригует!
Starfield от создателей The Elder Scrolls и Fallout выходит 11 ноября 2022 года на Xbox Series, Xbox One и ПК.
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