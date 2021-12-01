От Skyrim и Fallout к Starfield: Тодд Говард в приземлённой научно-фантастической RPG

Bethesda выпустила первый дневник разработчик Starfield, где творческий руководитель RPG Тодд Говард с главой студии Анжелой Браудер и старшим художником Мэттом Карофано рассказывают о производстве.

В ролике довольно много общих слов — например, что игры уникальная форма искусства, которая позволяет самому принимать участие в действии и каждую неделю спасать виртуальные миры. Никакая другая форма развлечений не может подарить подобные эмоции и впечатления.

Однако кое-что о самой Starfield в 7-минутном видео всё же рассказали: игра посвящена исследованию космоса, причём с относительно научной стороны — разработчики хотят сделать геймплей реалистичным, в чём поможет большая детализация окружения.

А помните, как в играх Тодда Говарда после пролога всегда наступает момент «выхода» в большой открытый мир? Как в Fallout 3 герой впервые покидает убежище? Как персонаж TES 4: Oblivion выбирается из катакомб? Так вот, в Starfield обещают аж два подобных вау-момента. Интригует!

Starfield от создателей The Elder Scrolls и Fallout выходит 11 ноября 2022 года на Xbox Series, Xbox One и ПК.

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