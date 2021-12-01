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Сборник аркадных игр Capcom стал одним из самых популярных в Steam. Всё из-за ботов

Сборник аркадных игр Capcom стал одним из самых популярных в Steam. Всё из-за ботов
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Недавно в сборник аркадных игр под названием Capcom Arcade Stadium добавили коллекционные карточки Steam — и у проекта резко подскочил онлайн. Игра заняла третье место в списке самых популярных игр сервиса за день и восьмое — за всё время. На пике в проекте находились 488 791 человек.

Резкий скачок онлайна на графике

Резкий скачок онлайна на графике

Создатель сервиса SteamDB Павел Дюндик объяснил происходящее. По его словам, резкий скачок онлайна произошёл благодаря нашествию ботов — с помощью них игроки выбивают коллекционные карточки для последующей продажи на торговой площадке. Всего в Capcom Arcade Stadium можно получить 7 предметов, на старте каждый можно было продать примерно за 70 рублей. Однако к вечеру ценность карточек упала вплоть до 2 рублей за штуку.

Это не первый случай, когда после добавления коллекционных предметов в Steam у игры резко повышается онлайн. Это происходит время от времени, однако такого результата, кажется, не ожидали даже сами Capcom.

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