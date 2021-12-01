Сборник аркадных игр Capcom стал одним из самых популярных в Steam. Всё из-за ботов

Недавно в сборник аркадных игр под названием Capcom Arcade Stadium добавили коллекционные карточки Steam — и у проекта резко подскочил онлайн. Игра заняла третье место в списке самых популярных игр сервиса за день и восьмое — за всё время. На пике в проекте находились 488 791 человек.

Резкий скачок онлайна на графике

Создатель сервиса SteamDB Павел Дюндик объяснил происходящее. По его словам, резкий скачок онлайна произошёл благодаря нашествию ботов — с помощью них игроки выбивают коллекционные карточки для последующей продажи на торговой площадке. Всего в Capcom Arcade Stadium можно получить 7 предметов, на старте каждый можно было продать примерно за 70 рублей. Однако к вечеру ценность карточек упала вплоть до 2 рублей за штуку.

Это не первый случай, когда после добавления коллекционных предметов в Steam у игры резко повышается онлайн. Это происходит время от времени, однако такого результата, кажется, не ожидали даже сами Capcom.

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