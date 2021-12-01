Activision показала трейлер нового сезона и карту «Кальдера» для Call of Duty: Warzone

Разработчики Call of Duty: Warzone выпустили трейлер и карту нового сезона. В первую очередь авторы опубликовали трейлер, в котором экскурсовод приглашает игроков посетить «райское место в Тихом океане».
Карта называется «Кальдера» — в ней около 15 различных зон. Самые крупные — «Вершина» и «Поля». По словам разработчиков, её создавали на основе двухлетних исследований, в том числе с учётом отзывов от игроков. По размеру она сопоставима с Верданском.
«Кальдера»
Авторы также поделились скриншотами новой карты. Судя по всему, она будет довольно разнообразной.
Интеграция новой карты из Call of Duty: Vanguard состоится 9 декабря. Однако владельцы шутера получат ранний доступ чуть раньше — 8 числа. В дебютном сезоне появятся новые режимы, виды оружия и античит Ricochet.
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