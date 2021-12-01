Инсайдер: новые детали игры по «Гарри Поттеру» появятся совсем скоро

С момента показа первого трейлера и скриншотов игры по вселенной «Гарри Поттера» под названием Hogwarts Legacy мы так и не получили новых деталей проекта, а ведь её анонсировали больше года назад. Однако, по словам инсайдера, ранее публиковавшего правдивую информацию о проекте, совсем скоро нас ждут новые детали игры.
Судя по всему, у разработчиков уже готовы новые материалы для прессы, однако издатель в лице Warner Bros. Interactive «дожидается правильного момента». Видимо, имеется в виду недавний скандал с Джоан Роулинг — автором волшебной вселенной. Летом 2020-го она высмеяла колонку «про людей, которые менструируют» — Джоан написала, что у них уже есть название — «женщина». В результате её обвинили в трансфобии. А совсем недавно возле её дома в Великобритании сфотографировались транс-активисты — с полным адресом писательницы.
Таким образом боссы Warner Bros. ждут, когда ситуация немного уляжется, и проект можно будет показать на публику без потенциальных негативных последствий. Ранее представитель Warner Bros. намекнула, что Hogwarts Legacy выйдет только после релиза триквела «Фантастических тварей» — то есть после апреля 2022 года.
Действие Hogwarts Legacy развернётся в XIX веке, главным героем выступит ученик Хогвартса. Он обладает таинственной способностью, которая «может разделить мир волшебников на части». Игроки смогут исследовать территорию школы чародейства и волшебства, посещать занятия, приручать фантастических животных и прокачивать способности. Проект должен выйти в 2022 году на ПК, консоли Xbox и PlayStation.
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