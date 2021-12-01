Вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» основал киберспортивный клуб

Голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа создал киберспортивный клуб Rebels Gaming. Об этом сообщает российский фан-сайт команды.

У организации будут составы по дисциплинам:

League of Legends;

Valorant;

Rainbow Six Siege.

Базироваться клуб планирует в Мадриде — у команд будут полноценные буткемпы. По словам Де Хеа, Rebels Gaming может стать «одним из глобальных клубов не только из-за возможности соревноваться на самом высоком уровне, но и из-за того, чтобы вдохновлять и развивать молодых талантов».

Это уже не первый игрок МЮ, инвестировавший в киберспорт. Ранее свою организацию создал и Джесси Лингард — JLingz Esports. Также киберспортом занимается Дэвид Бекхэм вместе с британской компанией Guild Esports. Недавно мы рассказывали и о бразильском составе клуба Каземиро по CS:GO — команда планирует попасть на крупные турниры через отборочные Южной Америки.

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