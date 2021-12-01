Главный дизайнер Battlefield 2042 теперь отвечает за творческое видение игр Ubisoft

Ранее из команды Battlefield 2042 ушёл глава по дизайну Фавзи Месмар, который занимал должность с 2019 года — ранее он возглавлял мобильного гиганта King. Из внутреннего письма специалиста стало известно, что Месмар уходит в другую компанию. Оказалось, что он ушёл в Ubisoft — об этом рассказала организация на своём официальном сайте с обращением разработчика.

Я очень рад присоединиться к талантливым командам Ubisoft, чтобы развивать наше коллективное творчество и вместе строить будущее игр компании.



В Ubisoft работает множество креативных умов, и я с нетерпением жду возможности поддержать их в работе, чтобы предоставить игрокам по-настоящему запоминающиеся впечатления.

Месмар будет помогать разным студиям Ubisoft формировать общие видения проектов и «закреплять культуру инклюзивности». Над каждой крупной игрой компании работают сразу несколько десятков студий по всему миру, так что такой человек действительно не помешает организации.

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