Хидео Кодзима остался в полном восторге от «Аркейн»
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Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима — автор Metal Gear Solid и Death Stranding — поделился своими впечатлениями о нашумевшем сериале «Аркейн» по вселенной League of Legends. По словам разработчика, он теперь «какое-то время не может смотреть другие аниме» — настолько его впечатлило шоу от Riot Games.
Я досмотрел Arcane на Netflix. Это было потрясающе от начала до конца! После просмотра я какое-то время не смогу смотреть другие аниме! Это неспокойный мир, где конфликт между поверхностным и подземным городами усиливается с каждой серией. Рекомендую.
«Аркейн» положительно оценил не только Кодзима, но и зрители по всему миру. Сериал бьёт всевозможные рекорды онлайн-кинотеатра Netflix — на позапрошлой неделе шоу стало самым популярным англоязычным произведением в 87 странах мира. Мы тоже посмотрели сериал и назвали его лучшей видеоигровой адаптацией в истории.
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