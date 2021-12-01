Nintendo объявила о снижении цен на свои игры в России

Nintendo сообщила о снижении цен на свои игры в России. Соответствующая информация появилась в разделе «Новости» на консоли Nintendo Switch. По информации издателя, цены снизят на цифровые издания игр японской компании уже 6 декабря.
Пожалуйста, обратите внимание, что цены на игры Nintendo в Nintendo eShop будут снижены в полночь 6 декабря 2021 года.
Мы постоянно отслеживаем динамику цен, и данное изменение цен для российского рынка отражает текущее положение дел на рынке.
Игры Nintendo — одни из самых дорогих на российском рынке видеоигр. Например, стоимость The Legend of Zelda: Breath of the Wild — игры четырёхлетней давности — составляет 6299 рублей. А недавняя Metroid Dread обойдётся в 5399 рублей. При этом на распродажах стоимость проектов падает всего на 20-30% и всё равно составляет довольно внушительную сумму. Поэтому игроки предпочитают покупать физические копии — они оказываются дешевле, при этом их ещё можно и обменять.
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