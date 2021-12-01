Фанат сделал в Minecraft огромную печеньку Oreo

Пользователь Reddit под ником NomALlama создал в Minecraft огромную печеньку Oreo в режиме выживания. На построение ушли 46 727 блоков и две недели.



По словам автора, он хотел детально воссоздать печеньку, поэтому нанёс даже её название сверху. NomALlama пытался сделать эффект, будто в качестве начинки используется молоко, и у него получилось.

В комментариях пользователи оценили работу фаната и попросили сделать его что-то ещё. Автор отшутился, что делал эту печеньку слишком долго, чтобы браться за подобный проект. Однако в его планах есть одна задумка, но когда она будет готова — неизвестно.



Фанат Minecraft сделал копию сундука из Minecraft. При разработке он использовал дерево и железные ленты, а внутри обшил бархатом.

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