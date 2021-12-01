В Rainbow Six Siege можно поиграть бесплатно со 2 по 6 декабря

Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных в Rainbow Six Siege. Шутер будет доступен со 2 по 6 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игроки смогут попробовать всех доступных оперативников, карты и режимы, а накопленный прогресс перейдёт в полную версию шутера после его покупки.

Мероприятие приурочено к старту нового сезона High Calibre. С его выходом в игре появились свежий боевой пропуск, переработанная карта «Аутбэк» и оперативник Thorn, которая стала бойцом защиты. Её уникальный навык — специальные снаряды, которые поражают врагов лезвиями.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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