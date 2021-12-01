Организатор забастовки в Activision Blizzard покидает компанию

Джессика Гонсалес, первоначальный организатор забастовки в Activision Blizzard и один из лидеров движения против дискриминации в компании, объявила об уходе из компании. Об этом она сообщила в своём «Твиттере».

Гонсалес проработала в организации всего около двух лет на должности ведущего тестировщика, однако за совсем небольшой срок успела стать лидером забастовки в компании. Судя по всему, она полностью уходит из игровой индустрии — по её словам, «нервы и здоровье гораздо важнее».

В разговоре с изданием Axios анонимные работники Activision Blizzard подтвердили значимость Гонсалес в организации забастовки против Бобби Котика. Именно она смогла убедить многих сотрудников отстаивать свои права.

Тем временем забастовка в компании всё ещё продолжается. Сотрудники обвиняют главу организации Бобби Котика в создании токсичной атмосферы и поощрения домогательств. Свою озабоченность уже высказали партнёры Activision — Sony, Microsoft и Nintendo. А сам Котик «рассмотрит» возможность ухода из компании, если в самое ближайшее время он не исправит проблемы с дискриминацией и неподобающим поведением в компании.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!