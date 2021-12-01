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Видеокарты серии NVIDIA RTX 40 могут выйти куда раньше, чем все думают

Видеокарты серии NVIDIA RTX 40 могут выйти куда раньше, чем все думают
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Не секрет, что NVIDIA занимается разработкой видеокарт следующего поколения GeForce RTX 40. Вопрос лишь в том, когда компания презентует и выпустит устройства. Согласно данным, это может произойти даже раньше, чем ожидается.

В отчёте издания Digitimes сказано, что разработка RTX 40 идёт полным ходом, а NVIDIA якобы сама хочет выпустить видеокарты как можно скорее — причём и этап производства может уже не за горами. Однако покупатели вновь могут столкнуться с дефицитом из-за майнеров, которые уже готовятся скупать новые устройства.

Ранее различные инсайдеры говорили, что по производительности RTX 40 будет работать в два раза лучше предшественницы. Новая серия получит чип Ada Lovelace и 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 2,3-2,5 ГГц.

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