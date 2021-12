Стинг исполнит музыкальный номер из сериала «Аркейн» на The Game Awards 2021

В программу The Game Awards традиционно входят музыкальные произведения. Например, в 2014 году на шоу выступала Линдси Стирлинг, а в 2019-м — Green Day. Организатор выставки Джефф Кили рассказал о выступлении на The Game Awards 2021 британского певца Стинга — 17-кратного обладателя премии «Грэмми».

Музыкант исполнит песню «What Could Have Been» из мультсериала «Аркейн» по League of Legends. Композиция играла в самом конце первого сезона сериала.

Это не единственный музыкальный номер, который появится на выставке. Об остальных Кили расскажет чуть позже. Сама выставка пройдёт 10 декабря в 04:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Обещают много анонсов и специальных гостей.

